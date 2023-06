Il GENIALE parasole per auto vendutissimo su Amazon è tornato in sconto

Te ne abbiamo già parlato, ed è stato incredibile successo. Ora siamo felici di comunicarti che, dopo il sold-out, il geniale parasole per parabrezza interno a forma di ombrello non solo è tornato disponibile su Amazon, ma è addirittura in sconto.

Oggi puoi trovarlo a soli 17,98 euro, ma se applichi il coupon sconto del 6% che trovi nella pagina del prodotto, potrai risparmiare ancora di più e portartelo a casa a soli 16,90 euro.

Parasole per auto: sembra un ombrello e rinfresca la tua vettura

Stiamo parlando di un accessorio innovativo e brevettato che ti permette di riflettere i raggi solari e mantenere una temperatura più bassa all’interno del tuo veicolo.

Questo parasole per parabrezza è realizzato in nylon resistente e impermeabile, con una struttura in acciaio e plastica che si apre e si chiude facilmente come un ombrello. Si adatta perfettamente al parabrezza anteriore, coprendolo completamente e proteggendo i sedili e il cruscotto dallo sbiadimento e dal deterioramento causati dal sole.

Quando non lo usi è facilissimo da riporre, occupando poco spazio nel bagagliaio o nel vano portaoggetti. È disponibile in due dimensioni: 125×65 cm per auto piccole e 140×79 cm per auto medie o grandi. Prima di ordinare, misura la dimensione del tuo parabrezza per scegliere quella più adatta.

Non perdere tempo e approfitta di questa offerta limitata che ti permette di acquistare il vendutissimo parasole per auto con un piccolo sconto. Applica il coupon che trovi in pagina e proteggi la tua auto dall’ormai imminente caldo estivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.