Il geniale accessorio per ottenere il MASSIMO dallo smartphone (3,99€)

Un gadget per smartphone ancora troppo poco conosciuto, secondo me. Un vero peccato, perché questo tipo di accessorio ti permette di espandere enormemente il potenziale dal tuo dispositivo. In che modo? Aggiungendogli una porta USB A, ovvero quella standard. In questo modo, potrai sfruttare la tecnologia OTG (On The Go). Non si tratta di niente di complesso, tutt’altro: infatti, tramite questo nuovo ingresso, potrai collegare al tuo dispositivo quello che di solito riserveresti al PC. Quindi, via libera a mouse, tastiere, macchine fotografiche, controller per giocare, memorie esterne, hard disk e altre periferiche (come microscopi e non solo).

Insomma, colleghi il gadget, non effettui alcuna installazione e inizi subito a sfruttarla. Il modello che ho scovato in sconto su Amazon a 3,99€ è compatibile con dispositivi dotati di ingresso microUSB e USB C: praticamente con qualsiasi device Android (anche tablet) che supporti la tecnologia USB OTG. Per accaparrartelo, basta completare l’ordine al volo. Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite. Disponibilità in promozione limitata.

Smartphone al massimo: questo accessorio è indispensabile

Massima semplicità d’uso. Devi solo collegarlo alla stessa porta che solitamente usi per la ricarica e il gioco è fatto. Inizia a collegare le tue periferiche e scopri quanto può offrirti lo smartphone. Si avvicinerà a un PC molto più di quanto avresti mai immaginato.

Con un accessorio super economico come questo, avrai la possibilità di esplorare feature del tuo telefono che nemmeno immaginavi. Ad esempio, collegando memorie esterne potrai spostare file velocemente. Abbinando una tastiera avrai invece la possibilità di scrivere velocemente. Decine di possibilità, a portata di gadget.

Non perdere l’occasione di prenderlo a prezzo ridicolo da Amazon: completa l’ordine adesso per avere il modello compatibile con porta microUSB e USB C a 3,99€ appena. Spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.