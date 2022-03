Il faro solare a 6€ si alimenta GRATIS, perché pagare l'elettricità?

Il faro solare puoi alimentarlo gratis, usando l'energia del sole. Puoi piazzarlo in balcone, in giardino, ovunque serva. A questo punto, perché continuare a pagare l'energia elettrica per questo tipo di illuminazione? Soprattutto, perché farlo se l'investimento iniziale è ridicolo? Con l'offerta Amazon del momento, porti a casa il kit da 6 pezzi a 37€ circa: poco più di 6€ per ogni unità, pochissimo.

Si tratta ovviamente di un'occasione limitata, ma ancora disponibile mentre te la segnalo: completa l'ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Faro solare a 6€ e l'energia elettrica non la paghi più

Un dispositivo incredibilmente semplice da usare, assolutamente non serve nessuno per l'installazione. Ogni unità ha il suo pannello solare e la sua batteria per l'accumulo di energia. Ovviamente, è anche dotato di una serie di LED pronti a illuminarsi solo all'occorrenza, grazie alla presenza di sensore di movimento.

Se passa qualcuno, i 150 LED emettono un forte fascio luminoso, che si spegnerà in assenza di movimenti per 15 secondi. Pratico e utile per permettere i faretti di funzionare per l'intera nottata senza scaricarsi prima.

Insomma, un'ottima soluzione per illuminare gratis il giardino e non solo. Scegli ora di usare dei fari solari, sfrutta l'energia del sole e prendili a prezzo bassissimo. Completa l'ordine da Amazon per accaparrarti 6 unità indipendenti l'una dall'altra a 37€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.