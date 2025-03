Il Distruggi documenti di cui non potrai più fare a meno: l'offerta imperdibile

Se quello che cerchi è un distruggi documenti affidabile, compatto e sicuro, l’Amazon Basics Distruggi Documenti da 8 fogli a micro taglio è la scelta giusta per te. Questo dispositivo è perfetto sia per la casa che per l’ufficio e offre un livello di sicurezza elevato grazie al taglio a frammenti microscopici (ideale per proteggere i tuoi dati sensibili).

A differenza dei modelli classici, questo distruggi documenti è in grado di ridurre ogni foglio in parti minuscole (4x12mm) rendendo praticamente impossibile ricostruire i documenti. Può distruggere fino 8 fogli contemporaneamente, senza il bisogno di rimuovere graffette o piccoli fermagli.

Oltre ai documenti cartacei, potrai usarlo per distruggere CD, DVD e carte di credito grazie ad uno slot separato e dedicato. Questa funzione è particolarmente utile per eliminare i vecchi supporti contenenti dati sensibili.

Il funzionamento di questo dispositivo è davvero semplice: ti basterà inserire i fogli e lui si attiverà automaticamente. In caso di inceppamento è presente inoltre la modalità “reverse”, che ti permetterà di liberare facilmente i fogli bloccati. Inoltre il ciclo di lavori è di 5 minuti consecutivi, dopodiché il dispositivo necessiterà di circa 30 minuti di pausa per evitare il surriscaldamento.

Il suo contenitore da 15,5 litri ha una finestra trasparente che ti consentirà di controllare sempre il livello di riempimento. Inoltre, il suo design estremamente compatto e il colore nero lo rendono perfetto e discreto in qualsiasi ambiente.

Con il suo micro taglio sicuro, la possibilità di distruggere anche carte e CD e la facilità di utilizzo, questo distruggi documenti è senza dubbio un prodotto valido e di ottima qualità. In più in questo momento su Amazon puoi approfittare di un’offerta straordinaria e farlo arrivare a casa tua con il 40% di sconto: acquistalo subito a soli 48,59 euro!