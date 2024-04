Il dentifricio antitartaro Pasta del Capitano è a PREZZO SCORTA su Amazon (-55%)

Soltanto 83 centesimi per il dentifricio antitartaro bio del marchio Pasta del Capitano. Una strepitosa opportunità per fare scorta che ti è offerta su Amazon con il 55% di sconto: con la spedizione Prime riceverai tutto a casa in men che non si dica.

Dentifricio antitartaro Pasta del Capitano: ideale per fumatori

Questo dentifricio contiene estratti di salvia e timo, uniti al pirofosfato, per contrastare efficacemente la formazione della placca batterica responsabile del tartaro. Grazie alla presenza di menta biologica certificata, assicura un alito fresco e gradevole, rendendolo ideale anche per i fumatori.

Il pratico tubetto da 75ml è realizzato in PBL, una plastica priva di alluminio e completamente riciclabile, garantendo in questo senso un impegno verso la sostenibilità ambientale. Al prezzo di 83 centesimo hai l’opportunità dunque di fare una bella scorta per un dentifricio di qualità che rispecchi le tue esigenze.

Se preferisci, puoi anche optare per l’acquisto periodico e ricevere un ulteriore sconto del 5 o del 10% a seconda della frequenza di consegna che avrai impostato. Intanto, parti da qui: lo sconto del 55% ti permette di acquistarlo a meno di 1 euro.