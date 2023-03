Il controller Xbox nella bellissima edizione Stellar Shift è in offerta su Amazon

Il Controller Wireless per Xbox nella sua edizione speciale Stellar Shift è disponibile a soli 55,99 euro invece di 64,99 euro, con uno sconto del 14%.

Con la spedizione Prime potresti riceverlo a casa già domani acquistandolo oggi: scoprirai una colorazione particolare per giocare con la tua Xbox o al PC con un pad senza dubbio unico nel suo genere.

Controller Wireless Xbox Stellar Shift: un accessorio unico

Il Controller Wireless per Xbox è il pad ufficiale di Microsoft, progettato per offrirti il massimo comfort e precisione con il suo design ergonomico e leggero, con impugnature antiscivolo e superfici testurizzate. Costruito con pulsanti reattivi e personalizzabili, presenta un tasto Condividi per catturare e condividere i tuoi momenti di gioco insieme ad un D-pad ibrido che ti permette di passare facilmente da una croce direzionale a una levetta analogica. La ricarica avviene tramite porta USB-C, mentre una presa jack da 3,5 mm permette di collegare le tue cuffie.

L’edizione speciale Stellar Shift si distingue per il suo colore blu metallizzato con riflessi viola, che richiama i temi spaziali e futuristici di molti giochi Xbox. Il controller ha anche dei dettagli cromati sui pulsanti e sul D-pad, che lo rendono ancora più elegante e raffinato.

Compatibile con tutte le console Xbox, dal modello originale alla Series X|S, il pad funziona anche con i PC Windows 10 e i dispositivi Android e iOS tramite Bluetooth. Puoi collegare fino a otto controller alla stessa console o al tuo PC e giocare in multiplayer con i tuoi amici. Puoi anche usare l’app Xbox Accessories per personalizzare ulteriormente il tuo controller, assegnando funzioni diverse ai pulsanti o regolando la sensibilità dei grilletti e delle levette.

Non perdere allora l’occasione e acquista subito il Controller Wireless per Xbox nella sua edizione speciale Stellar Shift in sconto su Amazon. Potrai goderti i tuoi giochi preferiti con uno stile unico e una qualità eccezionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.