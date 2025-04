Il Controller Xbox ed. limitata "DOOM: The Dark Ages" è disponibile su Amazon

Dobbiamo ammetterlo, abbiamo un debole per i controller Xbox in edizione speciale e quello che Microsoft ha annunciato proprio in queste ore è semplicemente magnifico. Preparati al meglio al lancio dell’attesissimo Doom: The Dark Ages con questo stupendo controller che riprende i colori dell’armatura dello Slayer. Edizione limitatissima: non abbiamo il minimo dubbio che andrà out of stock rapidamente nell’arco di pochissimi giorni (o addirittura ore). Potrebbe davvero essere l’ultima occasione per assicurartelo.

Attualmente è disponibile per il preordine su Amazon al prezzo di lancio di 79,99€. La consegna è fissata per il 3 giugno, il che significa che non pagherai un centesimo finché non lascerà il magazzino dell’e-commerce.

Il controller in questione mantiene le ottime caratteristiche della versione base, dunque troviamo un’ottima ergonomia, impugnatura gommata in simil-pelle e, chiaramente, la possibilità di usare il controller non solo per giocare su Xbox Series X/S, ma anche su qualsiasi PC, smartphone o tablet. Insomma, se non avete la console di ultima generazione di Microsoft ma siete fan sfegatati di Doom, vale comunque la pena di acquistarlo.

Microsoft si è superata: il controller riprende il verde satinato dell‘armatura dello Slayer, con alcuni dettagli argentei in contrasto. La levetta è rosso sangue e, sempre a richiamare le viscere dei nemici che farai fuori nel prossimo capitolo della serie Bethesda, troviamo una macchia inquietante anche nella porzione in alto a sinistra del controller. Una runa impreziosisce l’angolo diametralmente opposto, mentre le lettere dei quattro pulsanti ABYX sono nell’alfabeto del gioco. Ciliegina sulla torta: in omaggio con l’acquisto ricevi anche un’esclusivo oggetto digitale per il gioco.

Non fartelo assolutamente scappare, è destinato ad andare a ruba: acquistalo subito approfittando del prezzo minimo garantito di Amazon.