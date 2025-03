Il controller ufficiale Xbox torna in SUPER SCONTO per le Offerte di Primavera

Per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon puoi acquistare in sconto ad un prezzo fortemente competitivo il controller ufficiale per Xbox: perfetto da usare con PC, Xbox, smartphone iOS e Android e persino con Smart TV che utilizzano le Fire TV compatibili con Xbox Cloud Gaming, puoi acquistarlo a soli 44,99 euro invece di 59,99.

Controller wireless per Xbox in offerta: completo e universale

Il controller si presenta con una presa testurizzata su grilletti e dorsali per darti il massimo controllo anche nelle sessioni più intense: il D-pad ibrido garantisce invece movimenti precisi e reattivi. Il pulsante Condividi, invece, è utile per catturare e condividere facilmente screenshot e clip di gioco.

Insomma, tutto quello che permette di fare il controller ufficiale per Xbox Series X e S, in questo caso arricchito dalla mappatura personalizzata su PC per modificare comandi a tuo piacimento per adattarlo al tuo stile di gioco. Al jack da 3.5mm puoi collegare qualsiasi auricolare per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Il controller Xbox è reattivo, ergonomico e soprattutto versatile: acquistalo in offerta a soli 44,99 euro invece di 59,99.