Il coniglio pasquale LEGO 3-in-1 è in offerta su Amazon: prezzo al TOP

Preparati alla Pasqua e gioca d’anticipo con i regali con il fantastico set LEGO Creator 3-in-1 che permette di costruire non solo un adorabile coniglietto, ma che si trasforma all’occorrenza anche in un lama o in una foca. Oggi può essere tuo in offerta su Amazon a soli 16,59 euro, con spedizione Prime e disponibilità immediata.

Set LEGO Creator 3-in-1 Coniglio Giocattolo…e non solo

Il set LEGO Creator 3-in-1 Adorabile Coniglio è la soluzione migliore per fare un regalo a tema pasquale e nel frattempo stimolare la fantasia dei più piccoli. Questo modello, infatti, permette di costruire con gli stessi mattoncini tre diversi animali LEGO: non solo il coniglietto, dunque, ma anche un lama o una foca.

Ogni animaletto è snodabile per rendere il gioco più realistico, con il coniglietto che può muovere testa, orecchie e zampe, mentre il lama è articolato su orecchie, coda e piedi. Infine, la foca può muovere il collo, la testa e le pinne. Ogni costruzione include degli accessori speciali dedicati, come una carota e un girasole per il coniglio, un pezzo d’erba per il lama e una distesa di ghiaccio con un pesce per la foca.

Ovviamente, i modelli non possono essere costruiti contemporaneamente, ma questo garantisce un coinvolgimento maggiore in più dato che ci si potrà divertire a smontare e ricostruire ogni volta il modellino.

Idea regalo perfetta per il periodo: acquista adesso il set LEGO Creator 3-in-1 Adorabile Coniglio a soli 16,59 euro.