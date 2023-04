Il Chromebook Acer 314 è perfetto per gli studenti e oggi è a soli 229€

Il Chromebook Acer 314 è un computer portatile leggero e compatto che utilizza il sistema operativo ChromeOS di Google. Il processore Intel di questa generazione consente di lavorare su progetti grafici complessi in modo semplice e veloce, grazie alle sue prestazioni ottimizzate per il basso consumo energetico e la velocità del software.

Oggi questo interessante laptop con ChromeOS, il sistema operativo di Google, particolarmente adatto per studenti e ragazzi è in forte offerta su Amazon, dove viene proposto a 229€, con un risparmio di esattamente 100€ sul suo normale prezzo di listino.

La disponibilità è immediata e se lo ordini subito lo riceverai a casa entro mercoledì 26 aprile. Inoltre, come sempre ti ricordiamo che se lo desideri puoi dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

La batteria può durare fino a 12 ore grazie all’ottimizzazione delle prestazioni della batteria da parte di ChromeOS. Proprio per questo motivo – assieme alla suite di prodotti e servizi di Google, tra cui Documenti -, questo laptop è perfetto per i ragazzi e le ragazze che vogliono prendere appunti in classe e durante le lezioni universitarie.

Il sistema operativo ChromeOS è stato sviluppato da Google per rimanere veloce, efficace e sicuro, e i Chromebook si aggiornano automaticamente, pertanto il tuo dispositivo riceve ottimizzazioni di software e nuove funzionalità per la sicurezza che li mantengono prestanti nel tempo.

Il Chromebook Acer 314 è dotato di un display da 14 pollici, una memoria RAM da 4 GB e un disco rigido da 64 GB. Il dispositivo pesa solo 1,5 kg ed è facile da trasportare. Ti consigliamo di non farti sfuggire questa offerta di Amazon e approfittare di questo forte sconto sul Chromebook Acer 314.

