Il Chromebook 300E di Lenovo PRECIPITA su eBay con il 44% di sconto

Questa offerta di eBay ha dell’incredibile: solo per oggi hai la possibilità di acquistare il valido Chromebook Lenovo 300E al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, ad appena 139€ con il 44% di sconto, il computer del colosso cinese è pronto per rispondere alle tue personali esigenze gravando pochissimo sulle tue economie.

Realizzato con un design minimal ma piacevole, si può dire che Lenovo non ha perso tempo in inutili fronzoli durante la costruzione di questo computer portatile.

Il Chromebook Lenovo 300E crolla su eBay al prezzo più economico di sempre

Frontalmente è presente un monitor touch da 11.6″ compatibile con le stylus per disegnare e prendere appunti direttamente sul display, mentre sotto il cofano trova posto un processore AMD sapientemente ottimizzato per offrirti rapidità di esecuzione quando serve ed estrema autonomia dei consumi per i task più semplici.

È da molti considerato il notebook da avere sempre a portata di mano per i task più comuni: navigare in rete, chattare con gli amici, guardare video, ascoltare musica, eccetera. Inoltre, la presenza di Chrome OS ti permette di utilizzare l’intera suite di applicazioni di Google (Chrome, Gmail, YouTube, Google Drive, Maps, eccetera) in ogni momento.

Non perdere questa incredibile occasione e metti subito nel carrello il Chromebook di Lenovo fintanto che è ancora disponibile con il 44% di sconto. Potrebbe rivelarsi un acquisto azzeccatissimo per un adolescente che si affaccia per la prima volta al mondo dell’informatica, oppure come un semplice device secondario da avere a casa di fianco al computer da lavoro.

