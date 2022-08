Il celeberrimo termometro igrometro smart di Xiaomi a 9€ è un AFFARE

Bello, compatto e super utile. Il famoso e apprezzato termometro igrometro smart di Xiaomi è l’ideale per avere sempre sotto controllo, al colpo d’occhio, il livello di temperatura e umidità ambientali. Il suo cuore intelligente è dato dalla presenza di chip Bluetooth che ti permette di mettere il dispositivo in comunicazione con altri oggetti di smart home o con la tua casa intelligente.

Grazie alle nuove promozioni eBay, puoi fare un ottimo affare e portare a casa questo dispositivo premium a 9€ circa appena. Completa l’ordine al volo per approfittarne e godi di spedizioni assolutamente gratuite, garantite in una manciata di giorni.

Xiaomi: il termometro igrometro smart è in sconto

Compatto nelle dimensioni, la maggior parte della superficie anteriore è occupata da un ampio display dotato di ottima visibilità. In un attimo, puoi verificare il livello di umidità e anche la temperatura dell’ambiente dove avrai deciso di posizionarlo. Ancora, una semplice faccina sorridente ti confermerà che il livello di comfort nella stanza è corretto. Decidi se sistemarlo su un mobile oppure appeso al muro, sarà un interessante oggetto d’arredo.

Come anticipato, si tratta di un dispositivo che puoi anche utilizzare in modo “intelligente”, integrandolo – grazie alla presenza del Bluetooth – nell’ecosistema dei dispositivi di casa (serve apposito hub). Ancora, puoi collegarlo allo smartphone e gestirlo tramite applicazione ufficiale. Non perdere la ghiotta occasione eBay del momento e porta a casa il tuo termometro igrometro di Xiaomi a prezzo eccezionale. Completa adesso l’ordine per averlo a 9,99€ appena con spedizioni assolutamente gratuite. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.