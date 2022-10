Il caricabatterie Samsung ufficiale da 25W costa una sciocchezza (12€)

Dii addio una volta per tutte al tuo vecchio e lentissimo caricatore per smartphone, e preparati a sfruttare il super caricabatterie Samsung originale da 25W al prezzo più conveniente di sempre grazie a questa offerta Amazon in occasione del Prime Day.

Fino alle 25:59 del 12 ottobre hai la possibilità di mettere le mani su un piccolo e validissimo accessorio venduto per la primissima volta ad appena 12€ con il 35% di sconto; un prezzo estremamente allettante che non puoi assolutamente farti scappare.

Appena 12€ su Amazon per il super caricabatterie Samsung da 25W

Piccolo, compatto, super leggero ed estremamente veloce, il caricabatterie ufficiale di Samsung ha tutte le caratteristiche di cui hai bisogno per ricaricare in tutta sicurezza tutti i tuoi dispositivi smart senza più attendere ore e ore.

Dotato di una singola porta USB Type-C ad alte prestazioni, l’accessorio del colosso sudcoreano dispone della particolare ricarica adattiva che modula automaticamente la tensione di ricarica in relazione al tipo di dispositivo che colleghi. Inoltre, il caricabatterie vede la presenza di sistemi di protezione aggiuntivi che monitorano costantemente lo stato di ricarica per prevenire fenomeni di sovraccarico, sovratensione, sviluppo anomalo di calore e perdita di potenza.

Sei pronto a ricaricare rapidamente i tuoi device senza più attendere ore e ore prima di poterli riutilizzare? Metti subito nel carrello il potente caricabatterie originale di Samsung ora che è in fortissimo sconto durante il Prime Day di Amazon: ad appena 12€ è la tua occasione d’oro per riceverlo a casa in appena 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.