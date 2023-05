Il bundle PS5 con Final Fantasy 16 è in preordine su Amazon

Final Fantasy 16 è il gioco che tutti i fan della serie e del genere ruolistico stanno aspettando con ansia. Si tratta di un titolo che promette di portare la saga a un nuovo livello di qualità e di emozione.

Se vuoi essere tra i primi a giocarlo e a scoprire la sua storia e il suo gameplay, c’è una fantastica offerta che fa al caso tuo: è attivo il preorder del bundle con la PS5 Standard Edition e Final Fantasy 16 a soli 619,99 euro su Amazon. Vediamo insieme cosa include questo bundle e perché dovresti preordinarlo subito.

Bundle PS5 con Final Fantasy 16: i suoi contenuti

Il bundle include la PlayStation 5 Standard Edition, il modello dotato di lettore disco, con una copia digitale di Final Fantasy 16. Con questo titolo potrai vivere una storia epica ambientata in un mondo fantastico dove la magia e le creature leggendarie convivono con la tecnologia e le macchine.

Potrai esplorare ambienti vasti e dettagliati, combattere contro nemici spettacolari e usare le tue abilità e i tuoi cristalli per cambiare le sorti della battaglia. Final Fantasy 16 è anche il primo gioco della serie a usare il motore grafico Unreal Engine 5, che garantisce una qualità visiva impressionante.

Affrettati dunque a prenotare il bundle su Amazon per essere sicuro di riceverlo al Day One previsto per il 22 giugno 2023. La Fantasia Finale e la console più desiderata del momento ti aspettano.

