Il Blaster di Nerf CROLLA al MINIMO STORICO!

Il Echo CS-10 offre un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione, garantendoti la flessibilità di adattare il blaster alle tue preferenze. Modifica l’equilibrio e la maneggevolezza aggiungendo o rimuovendo l’estensione del calcio e della canna, sfruttando anche i quattro binari strategici per integrare accessori extra. Queste opzioni personalizzabili assicurano che il blaster si adatti perfettamente alle tue esigenze, offrendoti un controllo ottimale durante le tue missioni. L’estensione del calcio fornisce stabilità supplementare, mentre l’estensione della canna migliora la precisione dei tuoi colpi..

Il caricatore a clip da 10 dardi del Echo CS-10 consente due modalità di fuoco: puoi sparare tutti i dardi contemporaneamente per un attacco rapido o scegliere la precisione lanciando un dardo alla volta. Con una potenza che permette di raggiungere i 27 metri, Echo CS-10 ti offre un notevole vantaggio nelle battaglie a distanza, permettendoti di colpire i tuoi avversari con precisione anche da lontano. Ad esempio, la modalità di lancio a raffica può essere utile per i giocatori che desiderano colpire rapidamente i loro avversari a brevi distanze, mentre la modalità di lancio singolo può essere utile per i giocatori che desiderano colpire con precisione i loro avversari da lontano.

Il blaster include inoltre una generosa scorta di 24 dardi originali Nerf, garantendoti una pronta disponibilità di munizioni per iniziare subito le tue avvincenti sfide.