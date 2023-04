Il Blackview A55 è lo smartphone Android da meno di 100€ definitivo

Il Blackview A55 è uno smartphone elegante ed efficiente che offre una varietà di funzionalità di alta qualità a un prezzo accessibile. Il display waterdrop da 6.528″ è uno degli elementi più distintivi del dispositivo, offrendo una vista mozzafiato e coinvolgente che ti affascinerà. Con una risoluzione HD+ e un rapporto schermo-corpo dell’89%, la vividezza del mondo reale sarà a portata di mano.

Oggi questo interessante smartphone Android entry-level può essere tuo ad un prezzo ancora più imbattibile del solito: meno di 85€, grazie ad uno sconto dell’11%.

Una delle caratteristiche più interessanti del Blackview A55 è la sua batteria da 4780 mAh che garantisce una durata prolungata. Anche se sei un utente pesante di smartphone, potrai utilizzarlo fino a un giorno intero senza doverlo ricaricare. Questo lo rende un’ottima opzione per chi trascorre molto tempo fuori casa. Il design del Blackview A55 è altrettanto accattivante. Con la sua cover posteriore minimalista in colori giovani e vivi, è comodo da tenere in mano grazie alla finitura opaca e alle curve ergonomiche arrotondate.

La fotocamera da 5 MP + 8 MP ti consente di scattare foto e video creativi di ottima qualità. Il telefono è equipaggiato con il processore quad-core MediaTek MT6761V a 12 nm con clock fino a 2,0 GHz, insieme ai 3 GB di RAM e 16 GB di ROM, garantisce un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva per soddisfare le tue esigenze di produttività e intrattenimento. Inoltre, il dispositivo supporta una scheda SD esterna da 64 GB per una maggiore capacità di archiviazione.

Il Blackview A55 è un ottimo telefono cellulare per chi cerca un dispositivo affidabile, efficiente ed elegante a un prezzo accessibile. Con la sua batteria a lunga durata, la fotocamera di alta qualità e un processore quad-core reattivo, sarà in grado di soddisfare le tue esigenze quotidiane di utilizzo. Oggi può essere tuo ad un prezzo davvero imperdibile, non fartelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.