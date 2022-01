IKEA e Sonos presentano la nuova lampada SYMFONISK con cassa WiFi

Il nuovo modello della lampada da tavolo SYMFONISK, frutto del lavoro di IKEA e Sonos, unisce le funzionalità intelligenti di una lampada a quelle di una cassa audio: notevoli passi in avanti sotto il profilo acustico e del design.

Nuova lampada da tavolo SYMFONISK: suono ed estetica vanno a braccetto

Di seguito riportiamo le parole di Stjepan Begic, Product Owner di IKEA of Sweden:

“Dal lancio della prima lampada da tavolo con cassa WiFi SYMFONISK abbiamo imparato molto su come e dove viene usato il prodotto. Molte persone, per esempio, tengono la lampada sul comodino; per questo l’abbiamo riprogettata con una base un po’ più piccola. Per quanto riguarda il design, inoltre, ora offriamo ai clienti una scelta più ampia. La lampada sarà sempre in perfetta armonia con la casa. Integrando una cassa in una lampada da tavolo, risparmiamo spazio, riduciamo il disordine e creiamo atmosfera con la luce e il suono.”

La nuova lampada da tavolo SYMFONISK con cassa WiFi offre una maggiore libertà di personalizzazione, in quanto ora la base ed il paralume sono due prodotti distinti, in vendita separatamente. I clienti possono scegliere fra due colori per la base, bianco o nero, e due paralumi di diverso stile e colore: in tessuto o in vetro, bianco o nero.

La lampada si connette alla rete WiFi e può essere usata come unica sorgente sonora nella stanza, oppure collegata ad altri apparecchi Sonos, inclusi quelli della serie SYMFONISK. Come tutti i prodotti SYMFONISK, anche questa lampada fa parte del sistema Sonos, che mette a disposizione oltre 100 servizi di streaming.

La nuova lampada da tavolo SYMFONISK con cassa WiFi è ora disponibile nei negozi IKEA e sul sito ufficiale.