iiyama G-Master GB3461WQSU: l'ultrawide da 34" a prezzo stracciato

Se sei alla ricerca di un monitor da gaming di alto livello, ma ad un prezzo accessibile, oggi ti riportiamo un’offerta imperdibile. Stiamo parlando dell’iiyama G-Master GB3461WQSU, uno schermo ultrawide da ben 34 pollici pensato per i videogiochi e ideale per qualsiasi utilizzo, al minimo storico per soli 399 euro su Amazon.

Monitor gaming iiyama G-Master GB3461WQSU: caratteristiche tecniche

La proposta di iiyama si caratterizza per un rapporto qualità/prezzo davvero incredibile. Lo schermo offre una diagonale da ben 34 pollici per un pannello flat con tecnologia IPS e rapporto di 21:9. Di conseguenza gode di un’ottima fedeltà cromatica e un’area di visione panoramica, per una maggiore immersione nel mondo di gioco. Il refresh rate raggiunge i 144Hz affiancato dal Freesync Premium di AMD per una fluidità senza paragoni. La sincronizzazione, inoltre, provvede ad eliminare i fastidiosi problemi di tearing e stuttering allineando verticalmente i fotogrammi. Il tempo di risposta si ferma a solo 1 millisecondo (MPRT) così da ridurre al minimo il tradizionale effetto “ghosting” nelle scene più frenetiche. Comodo anche il Black Tuner che consente di ottenere una visibilità perfetta anche nelle aree più scure. Dal punto di vista prestazionale, rappresenta senza dubbio un compagno perfetto per i videogiocatori più esigenti. Tuttavia, è uno schermo che si adatta perfettamente anche all’utilizzo professionale.

Il pannello flat, infatti, consente una visione decisamente più confortevole sia per il testo che per l’editing rispetto ai tradizionali pannelli curvi. Non mancano le tecnologie Flicker Free e Low Blue Light dedicate alle lunghe sessioni di utilizzo. La prima impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione rendendo la lettura, ad esempio, molto più confortevole. La seconda, invece, riduce drasticamente la luce blu emessa dal pannello causa di irritazione agli occhi. Anche la connettività è piuttosto completa con le sue due porte HDMI, una DisplayPort, un jack per cuffie/altoparlanti e una pratica porta USB 3.0. Integrati, infine, due altoparlanti dalla qualità davvero eccellente, anche rispetto a proposte concorrenti più costose. Nel complesso un monitor davvero eccezionale per quello che offre.

Grazie ad un calo di prezzo di oltre 60 euro, l’iiyama G-Master GB3461WQSU è disponibile su Amazon a soli 399 euro.