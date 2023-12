Idea regalo: set LEGO Disney Castello di Belle in MEGA SCONTO (-30%)

Ti suggeriamo una idea regalo imperdibile per Natale perché il set LEGO Disney Castello di Belle è in offerta con uno sconto eccezionale che ti permette di averlo a soli 90,43 euro invece del solito prezzo di 129. Non è un caso infatti che ne siano rimasti pochissimi per cui devi affrettarti.

Set LEGO Disney Castello di Belle: occasione unica

Immergiti nel mondo delle fiabe con questo set LEGO straordinario che celebra la magia e l’incanto delle Principesse Disney. All’interno troverai 2 mini-doll: Belle e la Bestia/Principe, accompagnati da Lumière, Tockins, Mrs Bric, Chicco, Spolverina, Guardaroba e il Cuoco. Ognuno di loro contribuisce a creare un’atmosfera fiabesca in questo castello incantato.

Il castello si sviluppa su 2 piani, con una sala da ballo, una cucina, una sala da pranzo, una camera da letto e persino una romantica stanza del balcone. Ogni dettaglio è curato con precisione per garantire un’esperienza di gioco coinvolgente e immersiva.

Gli accessori inclusi nel set aggiungono ulteriore fascino: un libro magico, uno specchio incantato, deliziose torte, un elegante calice e una padella perfetta per preparare un banchetto reale. Non dimentichiamoci della parrucca per il principe, che completa il look e aggiunge un tocco di autenticità.

Questo set LEGO è l’ideale per chi ama costruire e giocare con la propria creatività. Offri a chi ami la possibilità di dare vita alle storie delle Principesse Disney e di creare nuove avventure in un ambiente incantato.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta. Acquista ora il set LEGO Disney Catello di Belle su Amazon e regala un’esperienza magica che sarà apprezzata da chiunque ami le favole e l’incanto dei mondi fantastici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.