Idea Regalo LEGO San Valentino: il set Piante Grasse è in offerta su Amazon

Quella di regalare un LEGO per San Valentino è un’idea sempre più diffusa grazie a set per adulti che sembrano nascere proprio per lo scopo. Tra questi si inserisce il particolare e originale set LEGO Piante Grasse che oggi è in offerta su Amazon a 46,51 euro: forse non sarà romanticissimo, è vero, ma può essere un’ottima occasione per passare del tempo in compagnia della tua metà in modo diverso dal solito.

Set LEGO Piante Grasse in offerta: perfetto per San Valentino

Il set LEGO Piante Grasse ti permette di costruire 9 piccole piante artificiali con mattoncini LEGO, ciascuna collocata in un suo contenitore creato con i mattoncini stessi.

Queste piante grasse presentano varietà di forme, trame e colori, catturando l’aspetto e la bellezza delle piante reali senza doverle innaffiare. Insomma, se non hai il pollice verde sono perfette!

In più, hai anche la possibilità di personalizzarle come vuoi dato che puoi combinare le 9 piante e i fiori nella maniera che preferisci. Una volta finito puoi decidere se esporli in piccoli gruppi o posizionarli separatamente per aggiungere un tocco decorativo al salotto, alla camera da letto o all’ufficio.

Lo sconto Amazon ti permette di pagare questo fantastico e originale set LEGO a soli 46,51 euro. Gioca d’anticipo e prepara subito il tuo regalo di San Valentino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.