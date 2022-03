I vecchi Call of Duty torneranno con altre remastered: anche su Switch?

Activision starebbe pensando di lanciare nuove remastered di vecchi episodi di Call of Duty per colmare il vuoto del 2023, quando per la prima volta in quasi 20 anni non ci sarà un nuovo capitolo della serie. A riferirlo è l'insider RalphsValve, che cita fonti molto vicine al publisher.

Si pensa che l'opera di remaster sarà simile, per non dire praticamente identica al lavoro fatto già con i primi due Modern Warfare: e per la prima volta nella storia del franchise potrebbero debuttare anche su Nintendo Switch.

Il ritorno di vecchi Call of Duty: quali remastered possiamo aspettarci?

L'insider non lesina nemmeno qualche nome e parla di Call of Duty World at War, i primissimi due capitoli della serie e di migliorare la retrocompatibilità di Modern Warfare Remastered. Per questi si parla di conversazioni già in atto per capire come riproporli in maniera efficace sulle console più recenti, incluse ovviamente PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

E in tal senso potrebbe esserci un'importante novità, che del resto era già stata anticipata qualche tempo fa: portare Call of Duty anche su Nintendo Switch. In particolare, pare che si comincerà proprio con Modern Warfare Remastered, un episodio ultrapopolare e molto amato destinato a testare il terreno sulla piattaforma giapponese.

Non è chiaro ancora quale studio dovrebbe occuparsi del porting, ma che l'intenzione sia reale era già stato confermato da Microsoft qualche tempo fa, quando arrivarono i primi commenti sull'acquisizione di Activision Blizzard, ancora da definire.

In particolare, agli inizi di febbraio, il presidente della compagnia statunitense, Brad Smith, aveva non solo confermato che Call of Duty sarebbe continuato ad uscire anche su PS4 e PS5, ma aveva aperto le porte anche per un debutto su Nintendo Switch. La serie è assente dalle console della società di Kyoto dai tempi di Wii U e rappresenterebbe una prima volta assoluta per il sistema ibrido.