I SUPER SALDI di Geekmall sono da impazzire: mega sconti e concorso a premi

Il celeberrimo e-commerce di GeekMall ha dato il via ai Super Saldi di marzo. A disposizione per te c’è una marea di prodotti in gran sconto, ma non solo! Infatti, ci sono codici segreti per aumentare le riduzioni di prezzo e anche un concorso per vincere premi. Le promozioni resteranno attive per alcuni giorni, ma le scorte di ogni prodotto in promozione sono parecchio limitate. Dai un’occhiata alla gigantesca vetrina e fai i tuoi affari. Prima però, segnati i codici speciali che sto per segnalarli: se li applicherai, potrai ottenere riduzioni di prezzo ulteriori! Eccoli tutti:

mobilità Elettrica: 617PVC2P (sconto 4%)

pulizia casa: 9NTN3P7U (sconto 4%)

stazione di energia portatili: E492JRMH (sconto 4%)

stampa e scansione 3D: 8QZ4P4EL (sconto 3%)

incisori laser: IMZGNMY5 (sconto 4%)

Puoi usarli fino al 26 marzo, ma con un importante limite: si possono applicare solo sui primi 500 prodotti ordinati per ogni categoria. La loro disponibilità è quindi molto limitata!

Come anticipato, le promozioni del momento includono anche un simpatico concorso a premi, organizzato direttamente dallo store! Si tratta di una “Ruota della Fortuna“, disponibile anche lei nella pagina ufficiale delle attività. Basta premere su “spin” per farla partire. Il bello è che si vince sempre! Puoi ottenere un premio fisico o codici sconto personalizzati per i tuoi acquisti. Inoltre, seguendo alcune semplici indicazioni, potrai avere a disposizione più di un tentativo al giorno per sfidare la fortuna.

Super Saldi GeekMall: i 4 prodotti imperdibili

Per aiutarti nella scelta dei migliori prodotti in promozione da GeekMall in occasione dei Super Saldi, abbiamo selezionato 4 occasioni assolutamente imperdibili. Segnatele tutte e non dimenticare di applicare i codici sconto per ottenere una riduzione di prezzo ancora maggiore. Le spedizioni sono veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo.

Bluetti AC200MAX è il primo prodotto ed è una station solare all in one con una potenza sbalorditiva. Infatti, puoi collegare oggetti con assorbimento fino a 2200W (con picco fino a 440oW!). Collega il tuo pannello solare (non incluso in confezione) per generare tantissima elettricità gratis, tutta grazie al sole. A disposizione, una marea di porte per collegare gli oggetti da alimentare. Ci sono ben 4 prese Schuko, 4 porte USB A, 1 ingresso USB C e non solo. Un concentrato di tecnologia e potenza, perfetto anche da portare in vacanza, date le dimensioni compatti. In promozione, lo prendi a 1439,99€ invece di 1899,99€: mettilo nel carrello e usa il codice “E492JRMH” prima di completare l’ordine.

BLUETTI PowerOak EB240 è una stazione di ricarica solare, più compatta (anche nelle prestazioni), ma comunque eccezionale. Perfetta per ottenere elettricità gratis dal sole, affiancando il tuo pannello solare (non è in confezione). In promozione, lo prendi a 949,94€ invece di 1489€: mettilo nel carrello e usa il codice “E492JRMH” prima di completare l’ordine.

Kugoo Kirin M4 è un eccezionale monopattino elettrico, leggero e versatile. Perfetto per spostarti in città divertendoti, con una sola ricarica, arrivi a coprire fino a 45KM. Inoltre, raggiunge una velocità di 45KM/h. Sicuro da guidare, a questo prezzo è assolutamente un affare. Infatti, puoi prenderlo a 451,19€ invece di 599€: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “617PVC2P”.

Per finire, un asso delle pulizie automatiche: Roborock S7 Pro Ultra. Aspira la polvere con una potenza pazzesca e lava il pavimento sfregando il panno contro le macchie in modo impeccabile. Quando è in carica, il panno del lavaggio viene lavato in automatico, addirittura. I serbatoi della base di ricarica, raccolgono la polvere in un sacchetto specifico e l’acqua sporca (generata dal lavaggio del panno) in modo automatico e non solo: riempiono quello del robot di acqua pulita. In questo modo, tu non avrai alcuno compito: la manutenzione sarà quasi completamente a “carico” della base di ricarica. Eccellente la gestione da smartphone e la mappatura degli ambienti. Un prodotto super premium, che adesso puoi prendere a 849€ invece di 1199€: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “EJI48X3J”.

Visto che poker di occasioni pazzesche? Approfittane al volo, i Saldi di Marzo di Geekmall sono imperdibili! Dai un’occhiata a tutte le altre occasioni e partecipa al concorso. C’è tempo fino al 26 marzo.

