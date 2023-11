I set LEGO Star Wars in sconto al Black Friday 2023 di Amazon

Siamo alle battute finali della settimana del Black Friday di Amazon e quindi è il momento delle offerte più grandi e degli ultimi botti degli sconti più attesi dell’anno. In questo articolo vogliamo segnalarti e scoprire quali sono i migliori set LEGO a tema Star Wars che puoi acquistare a prezzi eccezionali. Non farteli scappare per nessun motivo.

Set LEGO Star Wars in offerta Black Friday su Amazon: i migliori

Iniziamo la nostra selezione subito con un pezzo forte: il set LEGO 75257 Millenium Falcon è tuo a soli 131,48 euro invece di 144,90.

Proseguiamo con un’altra nave iconica: il TIE Bomber dell’Impero Galattico che puoi acquistare a soli 49,39 euro.

Che dire invece di questo Diorama che riproduce la Sala del temibile Imperatore Galattico? Te la porti a casa a soli 69,89 euro.

Spazio anche per un personaggio iconico come Chewbacca: la sua riproduzione può essere tua a soli 146,98 euro.

Chiudiamo con un grande classico: il casco di Darth Vader che puoi acquistare a soli 66,99 euro.

Per altri set LEGO a tema Star Wars in offerta puoi consultare questa pagina. Buoni acquisti e buon divertimento con la settimana del Black Friday di Amazon.

