I set LEGO Calendario dell'Avvento 2023 più belli in offerta per il Black Friday Amazon

Con il culmine della settimana del Black Friday di Amazon iniziamo a dare un’occhiata a quelle che sono le offerte migliori per ogni genere di prodotti. In questo caso ci concentriamo su dei pezzi attualissimi: i set LEGO Calendario dell’Avvento 2023 presenti in gran numero nel popolare store. In questo articolo ci siamo divertiti a sceglierne qualcuno, che troverai subito qui sotto. Siamo sicuri che troverai qualcosa di adatto ai tuoi gusti.

Set LEGO Calendario Avvento 2023 in offerta

Cominciamo con un grande classico: il set LEGO City con 24 regali, incluse le figure di Babbo Natale e della Renna, a soli 21,59 euro.

Questo Calendario è invece dedicato ai fan di Star Wars, con personaggi e veicoli tratti dalla saga. Il prezzo in offerta è di soli 35,09 euro.

E passiamo ad un’altra grande saga con il Calendario dell’Avvento LEGO di Harry Potter, che include 18 mini costruzioni.

E poi, parlando di grandi saghe, non potevano mancare i personaggi Marvel.

Chiudiamo con un set LEGO Friends, che può essere tuo a soli 19,89 euro.

Non possiamo che augurarti buoni acquisti e buon divertimento con la settimana del Black Friday di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.