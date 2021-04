Il robot di Boston Dynamics è stato schierato dall’esercito francese nelle esercitazioni di combattimento per la ricognizione sul campo.

Spot, il robot di Boston Dynamics nelle truppe francesi

Sì, avete letto bene: l’esercito francese ha recentemente schierato un gruppo di robot nella simulazione di una missione di combattimento svolta in una scuola militare. Il cane robotico di nome Spot, prodotto dal produttore statunitense di robotica Boston Dynamics, è uno dei numerosi robot impiegati per missioni offensive e difensive in collaborazione con studenti delle scuole militari. Secondo il comandante della scuola, Jean-Baptiste Cavalier, l’esercizio di formazione di due giorni ha fornito agli organizzatori l’opportunità di misurare il valore aggiunto che i robot introducono nelle azioni di combattimento. Le esercitazioni di combattimento hanno visto Spot svolgere missioni di ricognizione.

I robot utilizzati per l’esercizio di combattimento sono stati consegnati all’esercito francese da Shark Robotics e Nexter Group. Boston Dynamics invece, ha affermato di essere a conoscenza del fatto che il suo robot fosse stato utilizzato per esercitazioni militari, ma non era a conoscenza dei dettagli dell’attuale esercitazione di combattimento. Le esercitazioni di combattimento consistevano in varie missioni offensive e difensive che venivano simulate dagli studenti senza l’ausilio dei robot in prima istanza e, solo successivamente, con l’intermezzo dei robot.

L’analisi dell’esercizio di combattimento ha mostrato che i robot erano un po’ più lenti nei loro compiti rispetto agli studenti e si scoperto che Spot ha esaurito la durata della batteria nel bel mezzo di una missione. Tuttavia, i robot hanno mantenuto le truppe al sicuro, giustificando così il loro possibile dispiegamento in operazioni di combattimento reali. L’attuale esercizio riflette il crescente utilizzo di robot per applicazioni militari, destinati a migliorare e modificare il modo in cui i militari operano in situazioni di combattimento dal vivo.

Abbiamo letto storie di Spot schierato per altre attività, ma questa è la prima volta che ci imbattiamo in una storia simile. Tuttavia, Boston Dynamics aveva precedentemente prodotto diversi robot utilizzati in applicazioni militari, sia offensive che difensive. L’azienda, tuttavia, si è gradualmente trasformata in un produttore di robotica di robot non di livello militare.

Elettronica