DSCC (Display Supply Chain Consultants) ha pubblicato il suo nuovo rapporto in merito ai display pieghevoli per marzo 2021. Secondo il documento emerso, Samsung e Samsung Display continueranno a rimanere dominanti per tutto l’anno, proprio come nel 2020. Tuttavia, a differenza dell’anno precedente, le spedizioni subiranno uno slancio solo nella seconda metà del 2021.

Samsung dominerà la classifica dei pieghevoli anche per il 2021

Secondo quanto trapelato, le spedizioni di smartphone pieghevoli sono aumentate del 54% su base trimestrale e del 242% su base annua nel quarto trimestre del 2020. Samsung Electronics è stato il marchio leader nel quarto trimestre dello scorso anno con una quota di mercato enorme del 91%. Si noti che l’OEM sudcoreano ha guidato il mercato dei pieghevoli per tutto il 2020 con una quota di mercato pari all”87%.

Non sorprende che il Galaxy Z Flip sia stato il foldable più venduto con una quota di mercato del 50%, seguito dal Galaxy Z Fold2. La Corea del Sud ha rappresentato oltre il 50% della quota di Z Flip 4G e 5G in tutto il mondo.

Secondo Ross Young, Samsung Electronics ha ritardato il lancio dei suoi smartphone pieghevoli di nuova generazione fino al terzo trimestre del 2021. Il gigante tecnologico sudcoreano dovrebbe rilasciare almeno tre modelli.

La serie Galaxy Z Fold potrebbe sostituire la serie Galaxy Note come seconda serie di punta dell’azienda dopo i Galaxy S. Inoltre, la compagnia dovrebbe anche presentare uno smartphone pieghevole a conchiglia in puro stile Galaxy Z Flip, ma dal prezzo più conveniente.

Inoltre, Samsung Display, la consociata di Samsung Electronics, inizierà a vendere display fold con UTG (Ultra-Thin Glass) ad altri brand nella seconda metà del 2021. Si prevede che un totale di almeno 12 diversi smartphone pieghevoli e arrotolabili di 8 marche saranno rilasciati in il mercato nel secondo di quest’anno.

Si prevede che l’OEM coreano guidi il mercato degli smartphone pieghevoli e arrotolabili con una quota di unità dell’81% e una quota di fatturato del 76% nel 2021. Tuttavia, si ipotizza che le spedizioni dell’intero mercato degli smartphone pieghevoli aumenteranno solo dell’1% su base annua e del 40% su base annua rispettivamente nel primo trimestre del 2021 e nel secondo trimestre del 2021. Quest’anno saranno spediti oltre 5,1 milioni di smartphone pieghevoli e arrotolabili.

