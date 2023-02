I nuovi Samsung Galaxy S23 già su Amazon con ben 4 MEGA PROMO

I nuovissimi smartphone top di gamma Samsung Galaxy S23, appena presentati ufficialmente, sono già disponibili in vendita su Amazon con una mega promozione e senza preordine: ricevi un cashback fino a 180€ (dipende dal modello scelto, i dettagli sono a fine articolo). Non è però l’unica promozione prevista, infatti in totale sono ben 4:

cashback sull’acquisto di determinati modelli;

3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited;

possibilità di pagare a rate a tasso zero grazie alla partnership con Cofidis;

ottima valutazione dell'usato che arriva fino a 700€.

Ci sono tutte le edizioni: standard, Plus e Ultra. Scegli adesso i modelli che preferisci e completa rapidamente l’ordine per essere fra i primi a portare a casa gli eccellenti device del colosso sud coreano. Spedizioni assolutamente gratuite alla fine del periodo di preordine, garantite dai servizi Prime.

Samsung Galaxy S23: la serie è in preordine su Amazon

Dispositivi eccellenti, con caratteristiche tecniche impressionanti sotto ogni punto di vista. Dal modello base fino al più potente, si tratta di autentici concentrati di tecnologia. Scegli adesso il modello che risponde meglio alle tue esigenze e accaparratelo rapidamente dalla celeberrima piattaforma di e-commerce che ami di più. Disponibili diversi colori.

Samsung Galaxy S23 standard

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

De seguito, i dettagli della promo cashback:

Acquista dal 1 febbraio 2023 al 16 febbraio 2023 un modello Galaxy S23 Series in promozione in uno dei punti vendita aderenti oppure in uno degli e-store elencati nei “Termini e Condizioni” dell’iniziativa denominata “Galaxy S23 Series – espandi i limiti della tua creatività”

Registra il tuo nuovo Galaxy S23 Ultra S23+ S23 accedendo al link https://members.samsung.it/promozioni/raddoppialatuamemoria entro e non oltre il 24 aprile 2023 e aderisci all'iniziativa promozionale

Ricevi sul tuo conto bancario, entro 45 giorni dalla ricezione dell' e-mail di convalida, il bonifico del valore di

180€ per l’acquisto di Galaxy S23 Ultra 512GB

120€ per l’acquisto di Galaxy S23+ 512GB

60€ per l’acquisto di Galaxy S23 256GB

La disponibilità potrebbe terminare a breve. Dunque, scegli adesso il tuo modello preferito da Amazon e completa l’ordine molto velocemente. Avrai anche diritto al cashback! Spedizioni gratuite, garantite dai servizi Prime, alla fine del periodo di preordine.

