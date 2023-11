I nuovi MacBook Pro con M3 sono in PREORDINE su Amazon

È il momento di fare un salto nel futuro della tecnologia con i nuovi MacBook Pro con chip Apple M3. E ora hai la possibilità di preordinare uno di questi capolavori direttamente su Amazon con consegna prevista per il 7 novembre. Non sono disponibili ancora tutti i modelli ma di seguito, insieme alla descrizione, puoi trovare i primi prenotabili, con tanto di pagamento a rate a tasso zero direttamente da Amazon.

MacBook Pro con M3: preparati a prestazioni stellari

Il cuore pulsante di questi nuovi MacBook Pro è il chip Apple M3 Pro, che offre prestazioni sorprendenti. Con una CPU fino a 12-core e una GPU fino a 18-core, questo chip è progettato per gestire lavori impegnativi senza esitazioni.

Grazie all’efficienza del chip, il MacBook Pro è in grado di offrire fino a 18 ore di durata della batteria. Questo significa che potrai lavorare tutto il giorno e anche di notte senza preoccuparti di dover ricaricare il tuo dispositivo.

Il nuovo MacBook Pro è dotato di un display Liquid Retina XDR da 14,2″ con una gamma dinamica eccezionale. Con oltre 1000 nit di luminosità per contenuti HDR e 600 nit per contenuti SDR, potrai goderti immagini spettacolari in qualsiasi condizione di illuminazione. Inoltre, il display supporta modalità di riferimento professionali, il che lo rende perfetto per il lavoro in movimento.

E parlando di connessioni il laptop è completo con una porta MagSafe per la ricarica, tre porte Thunderbolt 4, uno slot SDXC card, una porta HDMI e un jack per le cuffie. Inoltre, supporta il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.3 per connessioni veloci e affidabili. Grazie al chip M3 Pro, puoi collegare fino a due monitor esterni, mentre il chip M3 Max supporta fino a quattro monitor.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di possedere uno dei nuovi MacBook Pro con M3. Preordina il tuo su Amazon oggi stesso e preparati a vivere il futuro della tecnologia tra le tue mani.