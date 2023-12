I nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici arriveranno a marzo 2024

In queste ore apprendiamo un’interessantissima notizia relativa ai nuovi portatili di casa Apple in arrivo. Sembra che a marzo 2024 faremo la conoscenza dei MacBook Air da 13 e 15 pollici con chipset Apple Silicon M3, la nuova piattaforma entry level della line-up di chip basati sul nodo architettonico a 3 nanometri di TSMC.

Andiamo con ordine: Apple prevede di aggiornare la sua gamma di laptop fanless nel corso della prossima primavera. Lo ha ribadito il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman in un rapporto condiviso all’interno della sua newsletter. Pare che siano in lavorazioni dei modelli aggiornati di portatili Pro da 13 e 15″, e questo sembra andare in controtendenza con quanto visto finora. Cosa significherà?

MacBook Air: cosa sappiamo dei nuovi modelli in arrivo?

Sicuramente sul fronte estetico i nuovi MacBook Air non presenteranno differenze con il passato; la linea è stata aggiornata un anno e mezzo fa ma ci saranno modifiche sotto la scocca, magari con l’introduzione della nuova piattaforma M3. Questo chipset è il modello entry level della line-up next-gen della mela, con tanti miglioramenti alle prestazioni e all’efficienza energetica. Apple dichiara infatti che la CPU è fino al 21% più potente della precedente e la GPU è più veloce del 15%.

L’update a macOS Sonoma 14.3 arriverà a fine gennaio o ad inizio febbraio e subito dopo ci potrebbe essere il debutto delle macchine di nuova generazione. Inoltre, secondo Gurman, questo lancio potrebbe avvenire insieme alla presentazione degli iPad Pro e Air del 2024, i primi con un design rinnovato dopo anni.

