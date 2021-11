I "No Green Pass" tempestano di recensioni negative l’app Verifica C19

In uno dei tanti canali Telegram dei “No Green Pass” (che, per ovvie ragioni, non citeremo) è in pieno svolgimento un'azione di sabotaggio nei confronti dell'app Verifica C19: l'obiettivo è quello di pubblicare il maggior numero possibile di recensioni negative nelle contestuali pagine del Google Play Store e dell'App Store.

Shitstorm dei “No Green Pass” a danno dell'app Verifica C19

Diversi e dettagliati video tutorial sono stati condivisi all'interno dei suddetti canali Telegram, con l'obiettivo di guidare i partecipanti nella segnalazione della sopracitata applicazione. Anche questi filmati eviteremo di mostrarveli. Soffermandoci però sulle recensioni pubblicate nelle ultime settimane, possiamo leggere quanto segue (citando testualmente):

Applicazione senza morale e senza utilità. Atta a discriminare, dividere la popolazione e accrescere rabbia e rancore. Inutile. Eliminarla subito.

Ed ancora:

Questa app crea discriminazione verso le persone che non hanno potuto vaccinarsi per necessità di salute o per scelta a prescindere dallo scopo per il quale é stata creata.

Continuando:

Una applicazione che consente di controllare e violare la libertà delle persone!!! Complimenti a quel venduto del garante della privacy!!!

Terminiamo con l'ultimo “prezioso contributo”:

L'app è puramente discriminatoria, limita le libertà personali e fornisce dati sensibili privati. Vergognatevi di aver creato uno strumento simile!

In realtà, l'elenco sarebbe davvero lunghissimo ma ci siamo limitati a condividere solo alcuni tra i “più quotati” (e ben indirizzati) commenti negativi.