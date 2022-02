I migliori sul mercato, Amazon te li REGALA: supporti smartphone auto

Un pack che ti mette a disposizione non uno, ma bensì due supporti per smartphone in auto. Di prima qualità sono tra i migliori sul mercato e sono anche tra i più acquistati. Semplicissimi da installare, ti fanno stare tranquillo in macchina così se devi vedere delle informazioni il display dello smartphone è a portata di vista, ma non rischi di provocare danni né a te né a chi ti sta intorno.

Attivando il coupon al volo, ti porti questo bundle a casa spendendo solamente 11,69€. Le spedizioni sono completamente gratuite se possiedi un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Supporti per smartphone in auto: semplicemente perfetti

Quante volte ti sei trovato chino tra i sedili dell'auto a cercare lo smartphone caduto perché tra una cosa e l'altra, nulla va mai bene? Grazie a questi due supporti il problema non si pone più, anzi, lo risolvi del tutto.

Nella confezione ne trovi uno argento e uno nero. Nonostante questa differenza di colorazione, funzionano ugualmente. Infatti li puoi montare nel giro di due secondi ovunque tu voglia. Se ne hai l'esigenza, ti suggerisco di non limitarti all'auto perché sono perfetti in qualunque ambito. Hanno già montato un biadesivo 3M di qualità superiore.

L'aggancio che ti offrono è magnetico e super potente. Come funziona? Sempre in confezione trovi dei simil sticker che attacchi direttamente allo smartphone o alla cover e creano il collegamento che ti serve. Fatto ciò, puoi iniziare a fruttare i due stand senza problemi sia posizionando il device in orizzontale che in verticale.

Come vedi è semplicissimo, ma la comodità che ti offrono è di livello superiore.

Cosa aspetti? Rendi la tua macchina un posto sicuro anche per il tuo piccolo amico. Acquista questi due supporti per smartphone in auto e non solo spuntando il coupon su Amazon. In una mossa te li porti entrambi a casa con appena 11,69€.