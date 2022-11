I migliori Monopoly in offerta per il Black Friday: divertimento assicurato

Il Black Friday è passato, ma le offerte Amazon dureranno per tutto il fine settimana, quindi vale la pena approfittarne. Cambiamo registro stavolta e parliamo di un grande classico: il Monopoly, uno tra i giochi da tavolo più famosi e amati di tutti i tempi.

Ultimamente sono diverse le versioni disponibili sul mercato e vengono dedicate a vari temi: dai film di ultima uscita alle città, fino a passare per famosi videogiochi, libri e saghe di ogni genere.

Con questo articolo dunque vogliamo offrirti la nostra selezione dei Monopoly più interessanti che puoi acquistare ancora per tutto il weeekend su Amazon, naturalmente fino ad esaurimento scorte.

I Monopoly più belli in offerta su Amazon: scopri questi imperdibili

Cominciamo da un prodotto piuttosto recente con il Monopoly dedicato a Black Panther Wakanda Forever: in offerta a 28,49 euro invece di 37,99, questa versione del gioco da tavolo presenta grafica, personaggi, componenti e modalità di gioco ispirati all’ultimo film dei Marvel Studios. Un regalo perfetto per gli appassionati.

Se invece sei un fan del videogioco più amato del momento, ecco il Monopoly dedicato a Fortnite. Costa solo 28,29 euro contro i 39,53 originariamente richiesti: scoprirai un modo diverso di giocare a Monopoly tutto ispirato al famoso titolo online di Epic Games.

Per i binge-watcher delle serie TV non deve mancare nella collezione il Monopoly ispirato a Stranger Things. Con regole modificate e ispirate alla storia della produzione televisiva Netflix, è molto vario e divertente da giocare. In offerta costa soltanto 27,99 euro.

Per gli adepti del lato oscuro, ecco il Monopoly dedicato ai Sith di Star Wars. Un’edizione senza dubbio originale, con poteri ispirati ai “cattivi” della saga cinematografica, con carte che riportano le citazioni dei film. È in offerta a soli 31,49 euro invece di 44,99.

E infine, se sei un amante del gioco classico senza modifiche e varianti ispirate alla cultura pop, ecco il Monopoly originale. È in offerta a 24,99 euro e ti permette di vivere in prima persona il gioco di contrattazione più famoso del mondo. Non serve sapere altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.