I migliori DualSense PS5 sono quelli Viola, Rosa e Azzurro: ecco perché

Sony ha recentemente lanciato le nuove colorazioni di DualSense, l'innovativo controller di PS5. Adesso, oltre al tradizionale bianco, è possibile acquistare il pad nelle colorazioni Viola, Rosa e Azzurro, commercialmente noti come Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple.

Oltre ad essere una gradevole modifica estetica, pare che i nuovi DualSense siano stati migliorati anche dal punto di vista della funzionalità: lo ha scoperto TronicsFix, che ha esaminato i controller in un tradizionale “teardown” degli accessori.

DualSense PS5 Viola, Rosa e Azzurro: cosa cambia dagli altri?

Lo youtuber ha esaminato l'interno dei nuovi DualSense rilevando la presenza di una molla da 0.3 mm per i grilletti, invece di quella da 0.25 dei modelli standard. Può sembrare una differenza da poco, ma che in realtà è sufficiente a restituire un felling migliore, oltre ad incrementarne la resistenza.

Un cambiamento pare sia stato fatto anche per gli stick analogici: tuttavia, non è chiaro se si tratta di una modifica puramente estetica o se ha qualcosa a che fare con l'intenzione di risolvere i problemi di drift segnalati da alcuni utenti.

Come spesso accade in questi casi, comunque, parliamo di modifiche che vengono fatte in corso d'opera e non sarà certamente un'esclusiva di questi modelli di DualSense: presumibilmente, anche i nuovi controller per PS5, di qualsiasi colorazione, saranno dotati di questi cambiamenti.

Precisiamo che modifiche di questo tipo possono essere indifferenti per molti, ma i giocatori più attenti e precisi faranno certamente caso che c'è qualcosa di diverso rispetto il DualSense inserito nella confezione di PS5 o le colorazioni Nera e Rossa.

In ogni caso, se stavate pensando di acquistare un nuovo controller, potete approfittare dell'occasione e portarvi a casa le ultime colorazioni già dotate di modifica, ammesso che vi piacciano. Li trovate su Amazon: