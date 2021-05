Chi in queste ore sta festeggiando uno scudetto ed ancora non ha a disposizione materiale successivo al rebranding della propria squadra del cuore, QUI ha la possibilità di attrezzarsi. Su Amazon, infatti, l’Inter è una delle squadre che ha aperto negli ultimi mesi uno store ufficiale ove arrivano in anteprime magliette, felpe e altro strumento di merchandising con il quale colorare i propri festeggiamenti da qui all’inizio della prossima annata.

I M SCUDETTO

Il materiale è quello che fa parte della nuova campagna “I M”, iniziali che mettono assieme tanto le iniziali di Internazionale Milano, quanto uno spirito identitario sul quale la presidenza Zhang ha molto scommesso in questi anni. Ora non è chiaro cosa succederà, né se i problemi che la pandemia ha riversato sul calcio potranno risolversi in tempi brevi, ma non è certo questo il primo pensiero dei tifosi in queste ore.

T-Shirt (22,99 euro), felpe (54,99 euro), magliette vintage (20,90 euro) e molto altro ancora, tutto con spedizione immediata e arrivo in tempo per i festeggiamenti ufficiali della prossima settimana, quando l’Inter scenderà sul campo amico per celebrare ufficialmente la vittoria del 19esimo scudetto della propria storia.

