I giochi Xbox da acquistare nelle Offerte di Primavera Amazon

Appassionato di videogiochi e vuoi rinnovare la tua collezione con i titoli più nuovi e spettacolari per Xbox One e Xbox Series X/S? Non lasciarti sfuggire allora le Offerte di Primavera Amazon. Per 48 ore potrai approfittare di sconti incredibili su alcuni dei migliori giochi per le console Microsoft, tra cui FIFA 23, Dead Space e molti altri. Vediamo insieme quali sono le occasioni da cogliere al volo.

I giochi Xbox con le offerte di Primavera Amazon

FIFA 23 è il gioco di calcio più popolare e giocato al mondo che in questa ultima edizione ti sorprende per la sua grafica realistica, accompagnata da una modalità carriera rinnovata, l’immancabile Ultimate Team e anche la modalità Volta Football. Se vuoi vivere l’essenza del calcio a 360 gradi, puoi acquistare FIFA 23 in offerta a 39,99 euro per Xbox One e a 49,99 euro per Xbox Series X/S.

Dead Space è il remake del famoso survival horror fantascientifico che ha spaventato i giocatori nel 2008. Nel titolo sarai chiamato ad affrontare orde di necromorfi, mostruose calamità create da un’entità aliena chiamata Marker. Nei panni di un ingegnere che si ritrova sua malgrado a vivere una situazione di terrore, dovrai cercare di sopravvivere in una nave spaziale invasa dal caos. Il titolo sfrutta al massimo le potenzialità delle console Microsoft, offrendoti una grafica in 4K fino a 60 FPS, insieme a tempi di caricamento rapidissimi e un’atmosfera da paura. Se ami questo genere di esperienze, non perdere l’occasione di acquistare Dead Space in offerta a 59,99 euro.

Queste sono solo alcune delle offerte imperdibili che potrai trovare su Amazon per i migliori giochi Xbox One e Xbox Series X/S. Ricorda che le offerte sono valide solo per 48 ore, quindi non perdere tempo e approfittane subito. Buon divertimento!

