I giochi PS4 e PS5 da acquistare nelle Offerte di Primavera Amazon

Se sei un appassionato di videogiochi e vuoi aggiornare la tua libreria con i titoli più recenti e spettacolari per PS4 e PS5, non perdere le Offerte di Primavera Amazon. Per 48 ore potrai trovare sconti imperdibili su alcuni dei migliori giochi per le console Sony, tra cui FIFA 23, Dead Space, It Takes Two e molti altri. Scopriamo insieme quali sono le offerte da non lasciarsi scappare.

I giochi PS4 e PS5 in sconto con le Offerte di Primavera Amazon

FIFA 23 è il gioco di calcio più amato e giocato al mondo, e la sua ultima versione offre una grafica realistica, una modalità carriera rinnovata, la Volta Street Football e il supporto per il feedback aptico e i grilletti adattivi del controller DualSense. Se vuoi vivere l’emozione del calcio a 360 gradi, puoi acquistare FIFA 23 in offerta a partire da 39,99 euro per PS4 e PS5. Inoltre, se sei un fan della campionessa australiana Sam Kerr, puoi approfittare della FIFA 23 Sam Kerr Edition per PS5 in offerta a 29,99 euro, che include una copia del gioco con la cover dedicata alla stella del Chelsea e alcuni bonus esclusivi.

Dead Space è il remake del celebre survival horror che ha fatto tremare i giocatori nel 2008. In questo gioco dovrai affrontare orde di necromorfi, creature mostruose create da un’entità aliena chiamata Marker. Armato solo di un tagliafiamme e di una tuta spaziale, dovrai cercare di sopravvivere in una nave spaziale infestata dal terrore. Dead Space è un gioco che sfrutta al massimo le potenzialità della PS5, offrendo una grafica in 4K fino a 60 FPS, tempi di caricamento ridotti e un’atmosfera da brivido. Se ami i giochi horror, non perdere l’occasione di acquistare Dead Space in offerta a 59,99 euro.

It Takes Two è un’avventura cooperativa che ti farà divertire e commuovere insieme a un amico o a un familiare. In questo gioco dovrai impersonare Cody e May, una coppia in crisi che viene trasformata in due bambole da una magia. Per tornare alla normalità, dovranno collaborare e superare una serie di sfide creative e originali in un mondo fantastico. It Takes Two è un gioco che celebra il potere dell’amore e dell’amicizia, e che ti farà scoprire scenari sempre diversi e sorprendenti. Se vuoi condividere un’esperienza unica con qualcuno a cui tieni, puoi acquistare It Takes Two in offerta a 19,99 euro.

Need for Speed Unbound è il nuovo capitolo della saga di corse automobilistiche più famosa al mondo. In questo gioco potrai sfrecciare a bordo di auto personalizzabili in ambienti urbani e naturali, sfidando la polizia e i rivali in gare adrenaliniche. Need for Speed Unbound offre una grafica mozzafiato, una fisica realistica e una colonna sonora coinvolgente. Se sei un appassionato di velocità e adrenalina, puoi acquistare Need for Speed Unbound in offerta a 49,99 euro.

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è il gioco definitivo per i fan della saga cinematografica più amata di tutti i tempi. In questo gioco potrai rivivere tutte le nove pellicole della saga principale in chiave LEGO, con tanto di umorismo e azione. Potrai scegliere tra centinaia di personaggi, esplorare pianeti iconici e usare la Forza e le spade laser in combattimenti spettacolari. LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è un gioco divertente e ricco di contenuti, adatto a giocatori di tutte le età. Se vuoi immergerti nel magico universo di Star Wars, puoi acquistare LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker in offerta a 26,95 euro.

The Quarry è un gioco di avventura e mistero ambientato in una remota isola della Scozia. In questo gioco dovrai indagare sulla scomparsa di una famiglia che viveva in una villa abbandonata, e scoprire i segreti che si celano tra le rovine. Parliamo di un gioco che ti coinvolgerà con la sua trama intrigante, i suoi enigmi da risolvere e la sua atmosfera suggestiva. Se ti piacciono i giochi ricchi di esplorazione ed enigmi da risolvere, puoi acquistare The Quarry in offerta a 31 euro.

Queste sono solo alcune delle offerte imperdibili che potrai trovare su Amazon per i migliori giochi PS4 e PS5. Ricorda che le offerte sono valide solo per 48 ore, quindi non perdere tempo e approfittane subito

