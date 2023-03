I giochi Nintendo Switch in super sconto nelle Offerte di Primavera Amazon

Se hai una Nintendo Switch e vuoi comprare nuovi giochi, non perdere le Offerte di Primavera Amazon che ti permettono di risparmiare su alcuni titoli divertenti e adatti a tutta la famiglia. Attenzione però: le offerte sono valide solo per 48 ore, quindi fai in fretta a scegliere i tuoi preferiti.

I giochi Nintendo Switch con le Offerte di Primavera Amazon

Tra i giochi in offerta ci sono:

Cominciamo con Lego Harry Potter Collection, un pacchetto che include i due giochi Lego dedicati alla saga del maghetto più famoso del mondo. Potrai rivivere le avventure di Harry e i suoi amici in versione Lego, esplorando Hogwarts e lanciando incantesimi. Un gioco perfetto per i fan di Harry Potter e dei mattoncini colorati. In offerta a 19,99 euro invece di 39,99 euro.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered è il remake del celebre gioco di corse arcade che ti metterà al volante di auto da sogno in inseguimenti mozzafiato. Potrai scegliere se essere un pilota spericolato o un poliziotto implacabile e sfidare i tuoi amici online o in locale. Un gioco adrenalinico e spettacolare. In offerta a 19,99 euro invece di 39,99 euro.

Proseguiamo con It Takes Two, un gioco cooperativo che ti farà vestire i panni di una coppia in crisi che viene trasformata in due pupazzi. Dovrai collaborare per superare ostacoli e sfide in un mondo fantastico e variopinto, scoprendo il valore dell’amore e dell’amicizia. Un gioco originale e divertente, da giocare in due. In offerta a 29,99 euro invece di 39,99 euro.

Jumanji: Il Videogioco è un gioco d’azione e avventura ispirato al film Jumanji: Benvenuti nella Giungla. Potrai scegliere tra quattro personaggi con abilità diverse e affrontare animali selvaggi, trappole e nemici in quattro ambientazioni diverse. Un gioco da giocare in cooperativa fino a quattro giocatori. In offerta a 24,90 euro invece di 39,90 euro.

Lego Jurassic World è un gioco Lego che ripercorre i quattro film della saga Jurassic Park. Potrai creare il tuo parco dei dinosauri, controllare oltre 20 specie diverse e rivivere le scene più emozionanti dei film. Un gioco ricco di azione e umorismo. In offerta a 19,69 euro invece di 39,99 euro.

30 in 1 Game Collection è infine una raccolta di 30 mini-giochi suddivisi in sei isole tematiche. Potrai sfidare te stesso o i tuoi amici in giochi di logica, abilità, sport e altro ancora. Un gioco semplice e divertente, adatto a tutti. In offerta a 20,95 euro invece di 29,99 euro.

Non lasciarti scappare queste offerte imperdibili sui giochi Nintendo Switch. Ricorda che sono valide solo per 48 ore, quindi affrettati per acquistare i giochi che ti hanno colpito.

