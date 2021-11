I flagship di Samsung sono potentissimi, secondo AnTuTu

I flagship di casa Samsung occupano i primi 2 posti nella classifica dei telefoni più potenti di AnTuTu per il mese di ottobre 2021.

I device Samsung sono sul podio di AnTuTu

AnTuTu ha appena pubblicato l'elenco dei terminali più potenti del mese di ottobre 2021. Questa classifica è stato condiviso poche ore fa e ha mostrato che Samsung ha conquistato i primi due posti.

Il portale mostra i modelli migliori che sono stati in grado di raggiungere performance da record all'interno della nota piattaforma di benchmarking. Guardando questo elenco, possiamo vedere che il gigante tecnologico sudcoreano ha conquistato i primi due posti con il suo Galaxy Note 20 Ultra 5G in cima con il 97,23% e Galaxy S21 Ultra 5G in seconda posizione con il 93,94 %. Nel frattempo, il Vivo S10 Pro ha sorprendentemente conquistato il terzo posto in questa lista con il 93,91 percento.

Secondo il sito Web ufficiale di AnTuTu, il Galaxy Note 20 Ultra è da molto tempo nelle prime 3 classifiche e non mostra segni di cedimento nonostante sia stato lanciato un anno fa. D'altra parte, il Galaxy S21 Ultra che è arrivato secondo è l'attuale modello di punta della generazione del marchio che offre specifiche e caratteristiche di prim'ordine. Questo segna anche la prima volta che vediamo questo modello arrivare sul podio in questa classifica.

AnTuTu ha inoltre aggiunto che la terza voce è stata una sorpresa: il Vivo S10 Pro che è stato lanciato all'inizio di quest'anno con un display notch e SoC MediaTek Dimensity 1100. Gli altri flagship degni di nota sono: Meizu 18, iQOO Z5, Oppo Reno6 Pro 5G, Huawei Mate 40 Pro, Honor Magic 3, Honor Magic 3 Pro e Oppo K9 Pro 5G.