I fan di Xiaomi comprano il nuovo flagship "a scatola chiusa"

In queste ore abbiamo appreso che i fan fedelissimi di Xiaomi stanno pagando per il nuovo flagship Xiaomi 13 “a scatola chiusa“. Di fatto, ancora non si conosce neanche il prezzo dei nuovi terminali eppure la compagnia ha già iniziato a prendere i preordini sulle principali piattaforme Xiaomi Mall, Tmall e JD.com.

Xiaomi 13: un successo assicurato?

Giusto per chi non lo sapesse, la compagnia cinese numero uno al mondo avrebbe dovuto svelare le ammiraglie next-gen all’inizio del mese, precisamente il 1° dicembre 2022. Tuttavia ha posticipato l’evento annullandolo a causa della morte dell’ex presidente del partito comunista Zeming. Non sappiamo quando verranno svelati ma i preordini sono già attivi sui vari siti cinesi. La gente può prenotare la sua copia pagando un deposito cauzionale. Pensate che l’azienda chiede un deposito di 999 Yuan, equivalenti a circa 142 dollari americani per il modello Pro della line-up. Questo la dice lunga sull’apprezzamento dei flagship in terra locale; potrebbero spodestare Apple che ha da poco preso piede nel territorio.

I nuovi smartphone presenteranno il processore Snapdragon 8 Gen 2 sotto la scocca, vanteranno un rapporto schermo-cornici davvero eccezionale e godranno di un design tutto nuovo, anche se meno innovativo rispetto a quello dei modelli precedenti. Ci aspettiamo di vedere memorie UFS di tipo 4.0 e RAM di tipo LPDDR5x.

Fra le altre cose, non vedremo un’iterazione Xiaomi 13X ma solo i due principali. La variante Ultra invece, è prevista per il capodanno cinese e verrà svelata in concomitanza del debutto europeo della serie (primavera 2023); vi terremo aggiornati.

Se desiderate un nuovo Xiaomi 12, il top di gamma di inizio anno, sappiate che è in sconto su Amazon a soli 508,90€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del device. Questo è un top di gamma incredibile, ma siate veloci: potrebbe andare presto a ruba, quindi non tergiversate.

