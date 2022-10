I dirigenti di Apple parlano della nuova Dynamic Island di iPhone 14 Pro

In queste ore alcuni dirigenti di casa Apple hanno parlato del futuro della Dynamic Island di iPhone 14 Pro nel corso di un’intervista. A Parlare troviamo Craig Federighi, il VP senior del reparto ingegneria del software dell’azienda e Alan Dye, VP del design dell’interfaccia della compagnia.

Dynamic Island: come è nata l’idea in Apple?

Ecccco le prime parole:

“Durante l’intervista con la rivista giapponese Axis, Federighi, che supervisiona lo sviluppo di iOS, ha affermato che Dynamic Island rappresenta il primo grande cambiamento dell’esperienza utente per iPhone dai tempi di ‌iPhone‌ X cinque anni fa. Probabilmente è il primo grande cambiamento operativo in cinque anni da quando è uscito l’iPhone X. Cinque anni fa, abbiamo perso il pulsante Home con iPhone X. Questo ha fondamentalmente esaminato vari metodi operativi di iPhone, come come sbloccare la schermata di blocco, tornare alla schermata principale e come cambiare app. Questa nuova funzionalità ha anche cambiato l’aspetto dell’iPhone e mi ha fatto ripensare a come eseguire più app, notifiche e come gestire il comportamento in corso in background. È stata una sfida molto eccitante per noi consolidare ciò che sta accadendo sul nostro iPhone in questo piccolo luogo interattivo”.

Dye è stato il funzionario che ha presentato la Dynamic Island durante l’evento di settembre. Questa tecnologia fonde hardware e software ed è l’esempio perfetto di “sviluppo simile ad Apple”. Ha aggiunto:

“Per uno scopo, i nostri partner hardware e software si uniranno nello stesso studio per risolvere insieme il problema. Questa nuova funzionalità ha anche permesso di visualizzare avvisi, notifiche e operazioni in corso in tempo reale senza vedere il confine tra hardware e software. Penso che sia un buon esempio di sviluppo simile a quello di Apple”.

Ma l’idea da dove è partita? Il team ha cercato di studiare un modo per utilizzare lo spazio extra della parte superiore in pannello senza stravolgere tutto.

“In Apple, è molto difficile risalire alla fonte delle idee. Perché il nostro lavoro si basa su un’ampia discussione con diversi gruppi di persone. Tuttavia, una di queste discussioni è stata che se l’area del sensore sullo schermo potesse essere ridotta, cosa potrebbe essere fatto con lo spazio in eccesso. Non è un argomento emerso nell’ultimo anno o giù di lì, ma è uno degli argomenti che si discute da molti anni È un’area in cui il nostro duro lavoro messo in ogni pixel ha un effetto molto grande. Quindi, c’era comunque una storia su come fare qualcosa di più speciale in quest’area. Qualcosa che è molto elegante, ma molto utile. Affinché questa esperienza sia così fluida e naturale, abbiamo rispolverato con meticolosa cura e abilità da entrambi i lati del design e dell’ingegneria. Il nostro obiettivo era far loro dimenticare che esiste un hardware fisico statico e far loro pensare che l’intera cosa sia fluida -come un software dinamico.

Federighi ha aggiunto che i media, durante la presentazione dell’isola dinamica all’evento Far Out, sono rimasti a bocca aperta. Nessuno se lo aspettava ed è stata una sorpresa piacevole per tutti:

“Personalmente, mi sentivo come se ci fosse una nuova identità salvavita sul mio ‌iPhone‌. È un effetto di animazione molto delicato, ma è un po’ diverso dall’antropomorfismo, ma penso che abbia dato all’‌iPhone‌ una nuova forte personalità e vitalità.”

