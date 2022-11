Hyperx: cuffie gaming wireless per PS4, PS5 e PC al MINIMO STORICO

Non lasciarti scappare quest’offerta incredibile con cui puoi acquistare delle cuffie da gaming wireless compatibili praticamente per tutti dispositivi e consolle. Metti subito nel tuo carrello le cuffie gaming wireless Hyperx a soli 49,99 euro, anziché 84, 99 euro.

In questo momento, grazie allo sconto del 41%, le puoi avere al prezzo più basso di sempre, per cui dovrai essere super veloce. Hanno un suono pazzesco che ti permetterà d’immergerti completamente nelle due sessioni di gioco. Possiedono un microfono incorporato per collaborare con i tuoi alleati nelle partite online e, grazie a ricevitore in dotazione, godono di una connessione stabile senza latenza.

Hyperx: cuffie gaming wireless a prezzo sgretolato

Le Hyperx hanno un design leggero per il massimo del comfort. Godono di padiglioni morbidi con un ottimo isolamento acustico che ti permetterà di essere coinvolto completamente nella tua partita senza darti fastidio. Sono dotate di un archetto imbottito che si adagia perfettamente alla testa ed è regolabile.

Possiedono un microfono flessibile dotato di cancellazione del rumore che ti garantirà una comunicazione chiara e limpida con i membri del tuo team. Se poi non vuoi farti sentire basterà ruotarlo verso l’alto e verrà silenziato in automatico. È pienamente compatibile con PS4, PS5 e PC senza bisogno d’installazioni. Infatti possiede in dotazione il ricevitore wireless da 2,4 GHz che, una volta inserito, ti permetterà di usare le tue cuffie istantaneamente.

Approfitta anche tu di questa super offerta e metti a segno un colpaccio. Sii veloce perché un prezzo del genere è destinato a durare pochissimo. Vai adesso su Amazon e acquista le tue cuffie gaming wireless Hyperx a soli 49,99 euro, anziché 84, 99 euro. Ordinale oggi e le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, con Amazon Prime.

