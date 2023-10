HUB USB-C 9-in-1 al 50% di SCONTO su Amazon (Coupon)

Questo hub USB-C 9-in-1, perfetto per espandere la connettività del tuo PC, è attualmente in offerta su Amazon, disponibile a soli 19,99 euro invece di 39,99, grazie a un coupon sconto che puoi facilmente applicare direttamente in pagina. Questa è un’offerta imperdibile per tutti coloro che cercano una soluzione versatile ed economica per connettere una varietà di dispositivi al proprio laptop o tablet.

Hub USB-C 9-in-1: massima espansione

L’hub USB-C 9-in-1 è il compagno perfetto per i dispositivi USB-C come PC, Laptop, MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro e molti altri. Questo hub è dotato di un’ampia gamma di porte che includono:

USB-C Power Delivery: Per la ricarica rapida con supporto fino a 100 W di potenza.

Per la ricarica rapida con supporto fino a 100 W di potenza. Porta dati USB-C: Per il trasferimento veloce dei dati tra il tuo dispositivo e gli altri dispositivi USB-C compatibili.

Per il trasferimento veloce dei dati tra il tuo dispositivo e gli altri dispositivi USB-C compatibili. 3 porte dati USB 3.0: Collega facilmente dispositivi USB come dischi rigidi, stampanti, mouse e molto altro. I dati verranno trasferiti a una velocità sorprendente di fino a 5 Gbit/s.

Porta HDMI: Trasmetti video 4K UHD a 30Hz o Full HD 1080p @ 60Hz direttamente su HDTV, monitor o proiettori. Goditi una qualità video eccezionale per il tuo intrattenimento e lavoro.

Trasmetti video 4K UHD a 30Hz o Full HD 1080p @ 60Hz direttamente su HDTV, monitor o proiettori. Goditi una qualità video eccezionale per il tuo intrattenimento e lavoro. Porta Ethernet da 1 Gbit/s: Per una connessione di rete super veloce e affidabile.

Per una connessione di rete super veloce e affidabile. Lettore di schede microSD/SD: Con slot per due tipi di schede di memoria per un facile accesso ai tuoi file.

Questo hub è incredibilmente facile da usare, basta collegarlo e iniziare a utilizzarlo, senza bisogno di driver aggiuntivi. È compatibile con una vasta gamma di dispositivi USB-C e Thunderbolt 3, compresi MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro, Chromebook e molti altri. Supporta vari sistemi operativi, tra cui Windows, Mac OS, Linux e Chromebook OS.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di espandere le capacità del tuo dispositivo USB-C. L‘hub USB-C 9-in-1 è in vendita a metà prezzo su Amazon, quindi prendilo ora e inizia a sfruttare al massimo il tuo laptop o tablet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.