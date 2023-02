Hub USB-C 8 in 1 ad un prezzo bomba: approfitta dello sconto del 50%

Le porte del tuo laptop non ti bastano mai? Ti serve un’uscita HDMI extra per collegare un monitor in più? Ti veniamo subito in soccorso con questa offerta davvero pazzesca su una docking station 8-in-1 che sa decisamente il fatto suo. Oggi può essere tua ad un prezzo ridicolmente basso: grazie ad uno sconto del 50%, questa Docking Station 8 in 1 brandizzata NOVOO oggi può essere tua a poco più di 22€. Un prezzo semplicemente imbattibile: non dovrai fare altro che spuntare il coupon prima di mettere il prodotto nel carrello. È semplicissimo, la casella si trova proprio sotto al riquadro con il prezzo.

Il NOVOO Hub USB C, 8 in 1 è un hub versatile e pratico progettato per estendere la porta USB-C del tuo computer. Con una porta USB-C Power Delivery da 60 W, supporta la ricarica rapida dell’adattatore PD originale Apple da 87 W. Questo hub dispone anche di 3 porte USB 3.0, una porta HDMI 4K, una porta Gigabit Ethernet (RJ45,1000Mbps), e un lettore di schede SD/TF. Il design magnetico e estensibile del cavo lo rende comodo da trasportare, conservare e utilizzare, risparmiando spazio allo stesso tempo. Il NOVOO Hub è compatibile con molti dispositivi tra cui MacBook, MacBook Pro, DELL XPS15, HP Spectre X360, Google Chromebook Pixel, Lenovo Yoga 900/910 e altri. Non sono necessari driver, basta plug and play. Con un’uscita stabile, protezione da sovracorrente e cortocircuito, oltre alla certificazione CE, FCC e RoHS, questo hub è affidabile e sicuro. Ciliegina sulla torta, riceverai una garanzia di 12 mesi.

Insomma, come avrai capito si tratta di una soluzione versatile e completa per trasformare il tuo laptop in una macchina per il multitasking. Le dimensioni sono compatte, lo puoi trasportare comodamente in qualsiasi zaino e borsa e gli ingombri sulla tua scrivania saranno ridotti al minimo. Approfitta subito dello sconto del 50% spuntando l’apposita casella. Non fartelo scappare, c’è il rischio che le unità in offerta vadano a ruba molto rapidamente.

