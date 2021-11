Hub USB-C 6 in 1 a prezzo stracciato: SUPER SCONTO DEL 55%!

L'Hub USB-C 6 in 1 realizzato da FAKEME è un validissimo apparecchio che ti permetterà di lavorare collegando più dispositivi al tuo PC o laptop, grazie alla presenza di molteplici porte in ingresso che ti daranno modo di trasferire file e contenuti multimediali ad altissima velocità.

Non esitare: fai ora il tuo acquisto su Amazon e, applicando il coupon con il 55% di sconto, pagherai solamente 19,35 euro con un risparmio di circa 24 euro.

Nessuna rinuncia con l'Hub USB-C 6 in 1 di FAKEME

L'apparecchio è progettato per MacBook e altri laptop con porte in ingresso di tipo C: a disposizione ci saranno 3 porte USB 3.0, 1 porta HDMI, 1 porta di ricarica PD ed 1 slot per schede SD, con collegamento d'alimentazione tramite la porta USB-C.

Goditi video in 4K a 30 Hz o filmati in 1080p a 60 Hz grazie alla porta HDMI. Massima velocità per il trasferimento dei dati: copia film, musica e documenti a 5 Gbps, 10 volte più rapidamente rispetto allo standard USB 2.0. Ricarica comodamente il tuo MacBook Pro o qualsiasi laptop con ingresso USB-C ad una velocità massima di 100 W.

Cogli al volo questa occasione: metti nel carrello l'Hub USB-C 6 in 1 FAKEME, sarà tuo in tempi rapidi e con spese di spedizione gratuite.