HUB USB C 4 porte e supporto 100W, prezzo irrisorio per TANTA comodità

Hai un computer di ultima generazione che porti ovunque ma ti dà sempre qualche problema. Lo so perché lo vivo anche io lo stesso dilemma: quando devi collegare qualche periferica non sai mai come fare visto che ti hanno messo a portata di mano giusto giusto un paio di porte USB C. Per fortuna che esistono prodotti come gli HUB USB che sono comodissimi quanto piccoli e tornano sempre utili.

Se ancora non ne hai acquistato uno, ho quello ideale che fa al caso tuo. In promozione su Amazon con il 15% di sconto, ti colleghi sulla pagina e lo acquisti ad appena 12,74€. Non perdere la tua occasione: con 4 porte USB non hai più limiti.

Le spedizioni sono sia rapide che gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

HUB USB C: il più comodo che possa esistere

Su prodotti di Apple, Samsung e via dicendo ormai è difficile trovare una porta USB di tipo classico. Tuttavia i mouse, le webcam e tutte le altre periferiche come le più semplici chiavette USB in qualche modo li devi pur collegare. Come fare? Con un semplice HUB USB.

Questo che ti consiglio ha un connettore di tipo C che colleghi a qualunque prodotto e senza distinzioni di marchio. Una volta che lo connetti ecco che sblocchi 4 entrate aggiuntive che si suddividono in:

2 porte USB A di tipo 3.0;

di tipo 3.0; 1 porta USB C 3.0;

3.0; 1 porta Power Delivery da 100W.

Grazie alla tecnologia 3,0 puoi già capire che non ti privi di niente. Anzi, laddove è possibile rendi i trasferimenti e le letture ancora più veloci. Tuttavia, se non hai prodotti compatibili non temere: le porte sono retrocompatibili e funzionano sempre.

Alcune parole finali, in ogni caso, vanno dedicate al design di questo prodottino. Puoi vederlo da te che è piccolo, sottile ma altamente robusto. Tutto ciò lo rende facile da avere sempre dietro e a portata di mano.

Che altro dirti se non che è quello di cui hai bisogno? Collegati immediatamente su Amazon dove puoi portare a casa questo HUB USB C a soli 12,74€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.