Hub USB a 4 PORTE: puoi collegarci di tutto ed è tuo con soli 12€

L’utilissimo hub USB a 4 porte di KabelDirekt è un prodotto incredibilmente versatile grazie a cui aumenterai la tua produttività collegando più accessori a PC fissi, portatili ed altri apparecchi. Inoltre, con questo strumento sarai in grado di effettuare in simultanea la ricarica di smartphone, tablet, auricolari e non solo.

Non pensarci troppo, ad un prezzo così basso non lo troverai più: effettua il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto a sorpresa del 16%, l’hub a 4 porte sarà subito tuo con soli 12 euro.

Nuova offerta su Amazon per l’hub USB KabelDirekt

Con l’aiuto dell’hub riuscirai a collegare computer e portatili in contemporanea a tastiere, mouse, chiavette USB, hard disk / SSD esterni, cuffie, fotocamere, stampanti e tutti gli altri device dotati di connettività USB 1.1, 2.0 e 3.0. I 4 ingressi 3.0 dell’hub sapranno fornirti una velocità di trasferimento pari a 5 Gbit/s.

Supporto ideale per memorizzare foto e video in alta risoluzione o per effettuare backup di grandi dimensioni. Ottima la qualità costruttiva dell’apparecchio, robusto e sottile. Ti ricordiamo inoltre che scegliendo questa unità otterrai 36 mesi di garanzia da parte del produttore.

Fai in fretta, prima che le scorte a disposizione finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo hub USB a 4 porte di KabelDirekt: spesa ulteriormente ribassata e spedizione rapidissima direttamente a casa.

