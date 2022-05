Hub USB 7-in-1 multifunzione e di design a presso RIDICOLO (13€)

Il tuo computer non dispone di abbastanza ingressi per collegare in serie mouse, tastiere, stampanti, hard disk esterni e via discorrendo? Rilega al passato questi brutti ricordi acquistando l’ottimo hub USB 7-in-1 in offerta su Amazon al prezzo di una pizza al ristorante.

Potrai anche fare fatica a crederci ma, grazie a uno sconto di 12€, ti bastano appena 13€ per ricevere a casa in appena 1 giorno un accessorio che rivoluzionerà il tuo modo di lavorare dandoti la possibilità di collegare tutte le periferiche e gli accessori di cui hai bisogno in contemporanea.

Hub USB 7-in-1 multifunzione in offerta su Amazon a un prezzo quasi ridicolo

Realizzato con un design premium e un telaio resistente di alluminio, l’hub 7-in-1 è costituito di tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare al massimo delle tue possibilità. Monta, infatti, 3 porte USB 3.0, 1 porta HDMI con supporto in output a risoluzione 4K, 1 porta di ricarica Power Delivery per ricaricare anche i portatili di nuova generazione, 1 lettore di schede SD e un lettore di schede TF.

Una volta collegato al tuo computer con la porta USB Type-C, ecco che hai finalmente modo di gestire in contemporanea tutti i tuoi dispositivi per lavorare senza più limitazioni di alcun limite: spendi adesso appena 13€ e non avrai più alcun tipo di problemi.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’accessorio che ti permetterà di utilizzare il tuo computer portatile (o quelli fisso) senza più dover scegliere quale device rimuovere dalla porta USB per fare posto a un altro. Con un semplice dispositivo, infatti, hai l’opportunità di collegare in serie tutti gli accessori di cui hai bisogno per poter utilizzare il tuo computer al 100% e senza più inutili complicazioni. Ricordati di spuntare la voce “Applica coupon 12€” in pagina per caricare l’accessorio nel carrello di Amazon a un prezzo ancora più economico.