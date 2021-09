Hub a 4 porte USB 3.0: poco più di 7 euro, FOLLE SCONTO del 50%

L'hub a 4 porte USB 3.0 realizzato da KabelDirekt è un valido apparecchio che ti permetterà di lavorare connettendo più dispositivi a PC e laptop, sfruttando i molteplici ingressi sempre al tuo servizio.

Non esitare: fai ora il tuo acquisto e, applicando il coupon direttamente su Amazon, godrai di uno sconto del 50% per effetto di cui spenderai solo 7,17 euro.

Nessuna rinuncia grazie all'hub con 4 porte USB 3.0 di KabelDirekt

Con questo pratico strumento sarai in grado di collegare computer e portatili in contemporanea a tastiere, mouse, chiavette USB, hard disk / SSD esterni, cuffie, fotocamere, stampanti e tutti gli altri device dotati di connettività USB 1.1, 2.0 e 3.0.

I 4 ingressi USB 3.0 metteranno a tua disposizione una velocità di trasferimento pari a 5 Gbit/s, ideale per foto e video in alta risoluzione o per backup di grandi dimensioni.

Ottima la qualità costruttiva dell'apparecchio, robusto e sottile. Ti ricordiamo inoltre che scegliendo questa unità otterrai 36 mesi di garanzia da parte del produttore.

Cogli al volo questa occasione: acquista adesso l'hub a 4 porte USB 3.0 KabelDirekt e beneficerai anche delle spese di spedizione gratuite.