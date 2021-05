Serve uno zaino stile urban, perfetto anche per portare PC fino a 16″? La soluzione proposta da Huawei è eccezionale e ora costa pochissimo su Amazon: appena 21,77€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Huawei: zaino in super offerta su Amazon

Un prodotto realizzato con materiali di altissima qualità e curato in ogni dettaglio, a partire dagli spallacci imbottiti. La tasca principale è super capiente e ti permette di inserire tutto quello che ti serve, oltre ovviamente a un PC fino a ben 16″.

All'esterno c'è una tasca secondaria, che ben si presta per mettere oggetti che desideri sempre avere a portata di mano: dallo smartphone alle chiavi, passando per auricolari e altri wearable.

Perfetto per andare a lavoro o all'università, in realtà questo zaino è di Huawei è così versatile che puoi usarlo un po' per ogni scopo. Per portarlo subito a casa da Amazon a 21€ circa, tutto quello che devi fare è accaparrartelo prima che le scorte finiscano.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime. Non perdere questa e altre super occasioni: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home