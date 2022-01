Huawei Watch GT Runner: strizza l'occhio agli sportivi

Non solo P50 Pro e P50 Pocket all'orizzonte: oggi la compagnia cinese Huawei ha svelato un nuovo prodotto facente parte della nuova serie di orologi smart. Si chiama Watch GT Runner e mira a replicare i successi ottenuti da Watch 3 e da Watch GT 3, due dei Best-Buy più apprezzati dall'utenza di tutto il mondo. Attenzion però: sebbene il nuovo arrivato sia un device che strizza l'occhio agli sportivi, in realtà è ottimo per tantissime attività e operazioni. Vediamolo nel dettaglio.

Huawei Watch GT Runner: le caratteristiche

Sappiamo che il wearable di ultima generazione di casa Huawei è pensato appositamente per i runner, come viene sottolineato anche dal nome. Di fatto, la tecnologia di monitoraggio del battito cardiaco che si chiama Huawei TrueSeen 5.0+ sottolinea proprio questa vocazione. Inoltre, la compagnia mira a far diventare il gadget da polso un vero e proprio personal trainer per chiunque lo necessiti.

Anche l'utilizzo dei materiali super confortevoli è stato al centro dell'attenzione dell'azienda durante la progettazione dello stesso. Il cinturino è comodo e traspirante, leggero e non fa male al polso. La cassa poi, è ancora più leggera e vanta un display nitido, luminoso e ancora più grande di quello dei modelli precedenti.

Sotto la scocca troviamo la “magia”. ci sono tantissime sensori con sistemi satellitari di punta; dal GPS al GLONASS, dal QZSS al Galileo, dal Beidou e altri ancora. Non manca il GNSS Dual-Band Five-System che viene integrato di un'antenna messa in posizione sospesa che aumenta la ricezione del segnale di posizionamento. Per i più esigenti e per chi va spesso in montagna a camminare, correre o in bici, per chi nuota o per chi ama l'avventura, c'è la bussola e il barometro.

Potremmo stare ore a parlare di questo gioiellino, ma vogliamo ricordarvi che non è solo un assistente sportivo, ma anche un wearable che mette in primo piano l'aspetto smart (permette di ricevere chiamate, messaggi, notifiche dei social e altro) e ha un'autonomia da record. Huawei dichiara 14 giorni con una singola carica con uso normale e 8 giorni con un utilizzo stress.

Si può acquistare sul sito ufficiale Huawei Store al prezzo consigliato di 299,90€ e in omaggio la compagnia regala i nuovi auricolari True Wireless Stereo FreeBuds 4i. Per chi acquista dal portale poi, l'azienda regala anche un cinturino.